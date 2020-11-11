Нижний Новгород, , 15:37 — REGNUM Богородский городской суд Нижегородской области сегодня, 11 признал журналиста Александра Пичугина виновным в распространении ложной информации и приговорил его к выплате крупного штрафа.

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Суд посчитал, что опубликованная им в интернете публикация о людях, которые якобы специально заражают окружающих коронавирусом, мог спровоцировать панику и массовые беспорядки.

Прокурор просил для корреспондента два с половиной года ограничения свободы, но суд принял решение оштрафовать его на 300 тысяч рублей.

Судебный орган предоставил подсудимому рассрочку — журналист будет ежемесячно выплачивать по 30 тысяч рублей в течение 10 месяцев.

ИА REGNUM напоминает, что Александр Пичугин был задержан 17 апреля 2020 года. Против журналиста было возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Поводом для этого, по данным правоохранительных органов, послужил опубликованный им на одном из Telegram-каналов пост о якобы «спланированной акции по инфицированию населения смертельно опасной болезнью».Сам журналист считает себя невиновным.

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