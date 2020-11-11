Москва, , 15:42 — REGNUM Мировая экономика испытывает серьёзные трудности из-за распространения коронавируса. Об этом 11 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В мире мировой ВВП схлопнулся существенно — на 5−7%. Ну когда такое было? Это на уровне мировой войнушки. Это нешуточная история», — сказал Собянин.

Однако не стоит драматизировать ситуацию, уверен мэр Москвы. Восстановление экономики должно быть достаточно быстрым.

«Другое дело что отскок будет быстрее, чем от системных экономических проблем. Потому что это событийная история — прошла пандемия и начался рост», — заявил Собянин.