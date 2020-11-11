Москва, , 15:52 — REGNUM Заявление министра сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенса Йенсена о том, что массовое уничтожение норок, к которому в начале ноября призвало датское правительство, было незаконным, вызвало бурю негодования со стороны пользователей сети. Граждане выразили свою точку зрения 11 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Дания это тяжело больная страна, это давно уже видно по всем новостям, которые оттуда приходят. А раньше над Ларсом фон Триром смеялись и крутили у виска, когда он говорил это», — написал пользователь Сергей.

По мнению ряда пользователей, подобные решения Дании говорят о нездоровой ситуации в обществе, которая возникла в данном государстве. Причём это уже не первый случай, когда правительство этой страны шокирует весь земной шар.

«Дания это просто трэш, угар и содомия… то жирафа при детях умертвили и вскрыли, то инвалиды у них там на каком-то ток-шоу голые перед детьми стояли… там у них точно вменяемые живут?», — задаётся вопросом kofe_i_led.

Некоторые комментаторы отметили, что в Дании, несмотря на то, что это прогрессивная европейская страна, к животным до си пор относятся негуманно. Они считают, что на данную ситуацию обязаны отреагировать защитники прав животных.

«В стране не объявляли карантин, чтобы не нарушать права людей, но так легко приняли решение уничтожить 2,5 млн животных. У них-то прав на жизнь нет…», — пишет пользователь bla-8la-bla.

Нашлись и те, кто призвал людей отказаться от использования меха, который добывается путём умерщвления животных. По мнению пользователей, в условиях, когда существуют технологии, которые позволяют создать замену натуральному меху, убийство норок ради их меха является варварством.

«Вообще надо запретить натуральный мех. Кто-нибудь видел, чтобы звери убивали и носили шкуру убитого? Такое зверство может быть только у человека. Варварство туземное. А в этой цивилизованной стране… то жирафа гвоздями забьют и расчленят при детях, то дельфинов косякам режут (традиция у них, видите ли), теперь вот и до норок добрались», — пишет пользователь BMS.

Напомним, 11 ноября министр сельского хозяйства и продовольствия Могенс Йенсен заявил о том, что массовое уничтожение норок, к которому в начале ноября призвало датское правительство, было незаконным.