Уфа, , 15:38 — REGNUM Проверку по факту обнаружения медицинских отходов в ангарах в Уфе организовала природоохранная прокуратура Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, в СМИ была опубликована информация о том, что в ангарах Уфы складировали отходы, которые образовались предположительно в медучреждениях при оказании медпомощи пациентам.

Сообщается, что сотрудники надзорного ведомства дадут оценку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при обращении с такими отходами. В ходе проверки прокуратура поручила сотрудникам МВД организовать доследственную проверку по данному факту.

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