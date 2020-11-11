Курган, , 15:30 — REGNUM В Кургане после продолжительной болезни скончался бывший первый секретарь Курганского обкома КПРФ Василий Кислицын. Об этом сообщает пресс-служба Курганского государственного университета.

Прощание с ним пройдёт 14 ноября с 12:00 до 12:30 по местному времени в траурном зале № 2 Зауральского похоронного дома на улице Машиностроителей, 34.

Василий Кислицын 28 лет проработал в Курганском государственном университете, где был заведующим кафедрой отечественной истории и документоведения. Родился в 1952 году в Кургане. Закончил исторический факультет Курганского государственного педагогического института. с 1999 по 2003 год был депутатом Государственной думы РФ. В 2010 году был избран депутатом Курганской областной думы, в 2015-м переизбран на второй срок.