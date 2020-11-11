Москва, , 15:41 — REGNUM Осенне-зимняя волна коронавируса в 2020—2021 году будет последним опасным подъёмом распространения этой инфекции. Об этом 11 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Более того, если мы весной из неё выходили, понимая, что осенью столкнемся с серьёзными проблемами и осень ухудшит картину, мы понимали, что будет вторая — осенняя история. То теперь мы понимаем, что осенне-зимняя история будет последней из серьёзных историй», — сказал Собянин.

По мнению мэра Москвы, проблема с коронавирусам будет решена в обозримом будущем. Этому поспособствует вакцинация населения. К тому же уже сейчас в Москве формируется прослойка населения с иммунитетом, отметил мэр города.

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