Вашингтон, , 15:23 — REGNUM Социальная сеть Facebook и телеканал Fox Sports в рамках совместного проекта проведут трансляцию трёх боксерских матчей Premier Boxing Champions в формате виртуальной реальности. Об этом 11 ноября сообщил портал Engadget.

Первая трансляция состоится 4 ноября 2020 года, пользователям приложения Oculus Venues покажут бой Амилкара Видала и Эдварда Ортиса. Отмечается, что Fox Sports разместит свои камеры прямо у ринга, предоставив зрителям возможность увидеть все момента поединка. Рассказывать о ходе боя будут специальные комментаторы, пользователи Oculus Venues при этом смогут общаться друг с другом.

Платформа Oculus Venues позволяет обладателям гарнитур виртуальной реальности следить за различными событиями. Стоит отметить, что в июне 2020 года Facebook прекратила производство шлемов Oculus Go.

Читайте ранее в этом сюжете: В Facebook подтвердили отсутствие совместимости Oculus Quest 2 и Oculus Go