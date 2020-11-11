Ижевск, , 15:22 — REGNUM В Удмуртию до конца ноября поступит около 1,3 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом завил в прямом эфире в социальных сетях глава республики Александр Бречалов.

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По его словам, по итогам вакцинирования медицинских работников 42 дозами вакцины, которая ранее поступила в республику, осложнений не выявлено.

Также глава республики напомнил, что ранее запросил у федерального центра 100 тыс. доз вакцины против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября Бречалов говорил, что готовится заявка в Минздрав России на получение дополнительно 100 тыс. доз вакцины от коронавируса.

По плану до конца года республика должна получить 1290 доз, при этом уже на тот момент только от медицинских работников, желающих сделать прививку, получено 2,5 тыс. обращений.