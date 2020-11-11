Москва, , 15:41 — REGNUM Новосибирский центр «Вектор» намерен 15 ноября приступить к пострегистрационным исследованиям вакцины от коронавируса «Эпиваккорона». Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы, которая проходила в закрытом для СМИ режиме.

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Пострегистрационные исследования вакцины, пояснила она, «Вектор» начнёт параллельно с введением препарата в гражданский оборот. Слова Голиковой приведены в стенограмме встречи.

Вице-премьер сообщила также, что первую зарегистрированную отечественную вакцину «Спутник V» в ноябре произведут в количестве 500 тыс. доз. Затем будут производить по 1,5 млн доз в месяц, с февраля 2021 года — по 3 млн доз, с апреля — по 6 млн доз.

«Наиболее серьёзного позитивного результата добилось акционерное общество «Генериум», — уточнила она, говоря о производственных площадках.

Как сообщало ИА REGNUM, клинические испытания на добровольцах вакцины центра «Вектор» Минздрав РФ разрешил 24 июля. Они завершились 30 сентября. В середине октября вакцина получила регистрационное удостоверение.