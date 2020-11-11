Ташкент, 11 ноября 2020, 15:19 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил учредить 11 ноября День профсоюзного работника, сообщили в пресс-службе законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) республики.
11 ноября в Ташкенте прошел VIII съезд Федерации профсоюзов Узбекистана. В мероприятии принял участие глава правительства Абдулла Арипов. С посланием к участникам обратился глава государства.
Мирзиёев высоко оценил деятельность федерации и предложил организовать Академию профсоюзов. Участники съезда отметили, что в период пандемии обеспечена защита прав 5,5 млн работников различных отраслей.
Как сообщало ИА REGNUM, под руководством Федерации профсоюзов Узбекистана сформирована рабочая группа, которая посещает регионы республики и изучает положение женщин, живущих в сложных ситуациях.
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