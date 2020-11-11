Москва, , 15:39 — REGNUM Коронавирус не внесёт изменений в стратегию развития Москвы. Об этом 11 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его мнению, на данный момент нет ни одного аргумента в пользу корректировок стратегии развития города.

«Я не считаю, что у нас нет ни одного аргумента, чтобы менять стратегию развития города. Это проходящая история — все эти пандемии, эпидемии. Это счетная история даже не лет, а месяцев. Уверен что через несколько месяцев мы даже из этого пика выйдем», — сказал Собянин.

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