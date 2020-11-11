Уфа, , 15:18 — REGNUM 337 случаев внебольничной пневмонии выявили за сутки в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

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По сообщению пресс-службы ведомства, при этом за минувшие 24 часа было выписано 360 пациентов, переболевших пневмонией.

Отмечается, что в настоящее время в регионе 27 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, а 5 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за сутки было выявлено 113 случаев заражения коронавирусом. На лечении в больницах находятся 300 человек, а 524 человека лечатся на дому. Согласно данным на 10 ноября, в Башкирии за сутки было выявлено 299 случаев внебольничной пневмонии.

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