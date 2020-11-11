Барнаул, , 16:23 — REGNUM Заявление Минздрава России, согласно которому медики в Алтайском крае заразились коронавирусом на 7−10 день после первой прививки от вируса, так как у них еще не успели сформироваться защитные антитела, вызвало споры в сети. Пользователи оставили свои комментарии 11 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

«Наверное, не успел выработаться иммунитет. Необходимо точно определить биохимические и физиологические причины заражения добровольцев, чтобы внести коррективы как в процедуру вакцинации, так и еще раз проконтролировать соответствие поступившей партии вакцины стандарту. Процент заразившихся добровольцев от общего числа вакцинированных довольно — таки высок», — пишет Александр А.

Ряд пользователей пришли к мнению, что вакцинация во время разгара пандемии носит малоэффективный характер. Они считают, что к пандемии необходимо готовиться заранее, иначе среди населения будет наблюдаться схожая ситуация, которая возникла у медиков на Алтае.

«Вакцинироваться нужно до эпидемии, а не во время эпидемии. Если ставить вакцину в период эпидемии — необходимо пациента изолировать до того пока вакцина не выработает иммунитет. Есть пример по вакцинации от гриппа. В период эпидемии гриппа — вакцина не ставится», — написал Стас И.

Многие комментаторы раскритиковали подход Минздрава, связанный с вакцинацией. По их видению, препарат оказался не столь эффективен, как о нём отзывались медики. А случай с алтайскими медиками лишнее тому доказательство, считают они.

«Орали, что тотальная вакцинация — залог отмены масок и прочего бреда. Сейчас пишут, что «перед медициной не стоит задача создания пожизненного иммунитета», — обращается пользователь Андрей.

Отдельные пользователи выразили мнение, что представители Минздрава в курсе того, что вакцина якобы не оказывает кардинального воздействия на ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции.

Напомним, 11 ноября министерство здравоохранения России выступило с заявлением, согласно которому медики в Алтайском крае заразились коронавирусом на 7−10 день после первой прививки от вируса, так как у них еще не успели сформироваться защитные антитела.