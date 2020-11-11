Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM Следственный комитет РФ на основании имеющихся документов фактически опроверг возможную интимную связь 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, которую в ноябре 2019 года убил ее сожитель историк Олег Соколов, с другим мужчиной, находящимся в федеральном и международном розыске. Человек, который, по мнению историка, был тайным любовником девушки и способствовал ее конфликту с Соколовым, в 2014 году бежал из России, а весной 2019 года был задержан на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соколов и его адвокаты в суде Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Напомним, ранее подсудимый по делу об убийстве Ещенко ее бывший сожитель 64-летний Олег Соколов заявил суду, что девушка якобы изменяла ему с неким бандитом с лета 2018 года. Об этом Соколову рассказали несколько сокамерников, с которыми он познакомился, находясь под стражей в Москве и Петербурге. Имя предполагаемого «любовника» в открытом заседании Соколов назвать отказался, из-за чего все ходатайства и версии защиты подсудимого оглашались за закрытыми дверьми.

Однако после того, как суд рассмотрел ходатайства, стало известно о ком идет речь. Выяснилось, что предполагаемым «любовником» своей бывшей сожительницы Соколов считает бывшего краснодарского бизнесмена Дмитрия Бандюка, который с 2012 года содержался под стражей в РФ, но в 2014 году бежал и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.

Как следует из ответа органов СКР на запрос государственного обвинителя по делу Соколова, в августе 2014 года мужчина покинул территорию РФ, был объявлен в розыск по каналам Интерпола, а в апреле 2019 года был задержан правоохранительными органами Украины, там он был привлечен к уголовной ответственности и помещен под стражу.

В ходе личного обыска по месту жительства и в автомобиле, у мужчины были изъяты шесть кнопочных мобильных телефонов, в которых не содержалось никаких фотографий, а также номера телефона Анастасии Ещенко.

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Несмотря на ответ Следственного комитета, Олег Соколов продолжил настаивать на связи этого преступника с убитой им Ещенко, указывать, что интимная связь с ней у него якобы была в 2018 году, и ему об этом теперь достоверно известно.

«Допросить этого человека очень важно, — заявил Соколов. — Я считаю это первостепенное. <…> Ее измена с этим человеком, ее сожительство с бандитом, матерым уголовником, привело к изменению этого человека вообще».

Обвиняемый также заявил суду, что именно связь с Бандюком является одной из причин произошедшего, и из-за связи с ним у Ещенко изменился характер, и она «доводила» Соколова на протяжении 15 месяцев.

Гособвинитель на основании документов из СКР предложила отвергнуть ходатайство стороны защиты Соколова как не имеющее оснований и технически не осуществимое.

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства защитника Торгашева о допросе лица, который, по мнению подсудимого, являлся любовником потерпевшей и являлся одной из причин произошедшего, поскольку правовых оснований для допроса этого лица нет, хотя, наверное, очень бы хотелось посмотреть на его реакцию», — подытожила судья.

Таким образом, версия о «любовнике» Ещенко отвергнута судом.

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