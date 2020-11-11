, 15:07 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 44,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 ноября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 44 281 нового заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 8 636 011.

Также сообщается, что за это же время в Индии 512 пациентов скончались от COVID-19, и потому суммарное количество летальных исходов достигло 127 571.

При этом уточняется, что 50 326 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Индии за сутки было выявлено свыше 38 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.