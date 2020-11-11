Москва, , 15:06 — REGNUM Власти столицы России не собираются менять стратегию развития Москвы из-за ситуации, которая сложилась на фоне пандемии нового коронавируса. Об этом 11 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе форума «Сильные идеи для нового времени».

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По словам столичного градоначальника, на экономику Москвы оказывают влияние сценарии, складывающиеся, как в России, так и в других странах, так как, по мнению мэра Москвы, в структуре Москвы все сектора представлены примерно одинаково, не завися от чего-то одного.

«У нас нет ни одного аргумента, чтобы менять стратегию развития города. Это проходящая история — все эти пандемии, эпидемии, это история даже не лет, а месяцев», — заявил Собянин.

При этом он указал, что за период пандемии московский гостиничный бизнес потерял 60% своих клиентов, объем торговли в городе снизился на 3%, а туристический сектор также пострадал.

В то же время Собянин отметил, что он надеется, что экономика Москвы к концу 2021 года придет в нормальное состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Московской области Андрей Воробев заявил, что порядка 10% бюджета будет направлено властями Московской области на борьбу с коронавирусом.