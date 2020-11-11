Москва, , 15:03 — REGNUM Соглашение о намерении развивать промышленный туризм подписали главы Калужской, Владимирской и Ульяновской областей и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Подписание документов состоялось 11 ноября в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».

Следите за развитием событий в трансляции: «В Москве проходит форум «Сильные идеи для нового времени» — все новости»

Заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова отметила, что промышленный туризм — это новое направление для развития всех производств. Оно позволяет сохранять открытость для потребителей, инверторов и туристов.

Захарова добавила, что Калужская, Владимирская и Ульяновская области стали первыми регионами, которые решили развивать это направление. АСИ поможет создать туристические маршруты и внедрит рекомендации по развитию промышленного туризма.

Читайте развитие сюжета: Калужская область и АСИ будут продвигать промышленный туризм