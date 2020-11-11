Салехард, , 14:57 — REGNUM На Ямале за сутки скончались семь пациентов с COVID-19. Об этом сообщила 11 ноября руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

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«Сегодня в статистику вошли летальные случаи за несколько предыдущих дней. К сожалению, иногда экспертиза занимает время, и о причине смерти мы можем с уверенностью сказать лишь спустя несколько суток. Так, двое пожилых мужчин из Ноябрьска, две женщины в Салехарде и Надыме умерли в разные дни на прошлой неделе. Другие пациенты — один мужчина и две женщины — скончались в Салехарде и Ноябрьске. Возраст и хронические заболевания, несмотря на все усилия докторов, не позволили им побороть инфекцию», — констатировала Татьяна Бучкова.

Всего с начала пандемии на Ямале к 11 ноября скончались 169 пациентов с COVID-19.