Стокгольм, , 14:57 — REGNUM Новые данные показывают, что в домах престарелых Стокгольма число инфицированных коронавирусом выросло более чем вдвое за одну неделю. Согласно инсайду газеты Dagens Nyheter, 11 ноября мэрия может принять решение о полном прекращении посещения всех домов престарелых в городе.

Подчеркивается, что именно неспособность остановить распространение коронавирусной инфекции в домах престарелых этой весной была главной причиной столь большого числа скончавшихся от COVID-19 в Швеции.

По данным журналистов, в настоящее время в 48 домах престарелых Стокгольма, что составляет 15% от всех учреждений по уходу за пожилыми людьми в регионе, зарегистрирован один или несколько случаев заболевания COVID-19. Теперь данные показывают, что число случаев заражения коронавирусом быстро растет и среди тех стариков, которые получают уход на дому.

Со ссылкой на свой источник, журналисты Dagens Nyheter сообщают, что в мэрии Стокгольма ходят разговоры о том, что тестирование для выявления COVID-19 «провалилось».

Читайте ранее в этом сюжете: Сильное распространение коронавируса наблюдается в 20 регионах Швеции – SVT