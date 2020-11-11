Красногорск, , 14:56 — REGNUM Порядка 10% бюджета будет направлено властями Московской области на борьбу с коронавирусом. Об этом 11 ноября сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе форума «Сильные идеи для нового времени».

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«В Московской области мы на ковид потратим в этом году порядка 10% бюджета — 60 млрд рублей», — сказал Воробьев.

В то же время, он указал, что нужно думать о поддержке бизнеса, а также продолжать строительство школ и дорог, используя кризис, вызванный коронавирусом, с выгодой.

«Если мы умные, то должны принимать грамотные решения, чтобы в следующий раз быть сильнее. Я говорю про практическую поддержку бизнеса по созданию рабочих мест, наращиванию экспорта», — также отметил губернатор региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время общее число выявленных в Подмосковье случаев заражения SARS-CoV-2 составляет 93 570.