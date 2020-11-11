Москва, , 14:52 — REGNUM Ветераны Совхоза имени Ленина возмущены решением Павла Грудинина выселить клуб «Золотая осень» из помещения. Они называют это местью за желание жить полноценной жизнью. Психологи и социальные работники считают, что решение олигарха может поставить под угрозу здоровье стариков, сообщает сетевой ресурс Nation News.

Большинству членов клуба «Золотая осень» далеко за 65 лет. Они вместе трудились в Совхозе имени Ленина, а когда вышли на пенсию — организовали клуб, чтобы было место для общения, концертов и встреч. На данный момент руководство совхоза объявило о том, не намерено продлить срок аренды помещения клуба.

«Совести у Пашки нет. Бесстыдник! Что плохого мы ему сделали? Работали в совхозе честно. Его проекты долгие годы поддерживали, даже агитировали, когда он из себя спасителя России строил. И за все это нам — подарок. Отобрал у нас единственное место, где мы могли собраться и поговорить. Это очень обидно и нечестно. Он нам мстит», — рассказывает одна из участниц клуба «Золотая осень», которая долгие годы проработала в Совхозе имени Ленина.

По мнению наблюдателей, месть так называемого «красного барина» Павла Грудинина беспощадна к тем, кто посмел высказать собственное мнение или усомниться в непогрешимости миллиардера-махинатора.

«Бабушки — люди обстоятельные и даже, так сказать, въедливые: не раз я слышал вопросы по поводу происходящего с ЗАО и с его директором. Но, оказалось, что это табу. Никто не смеет интересоваться правдой и поминать всуе светлое имя «кандидата в президенты»! Поэтому несколько раз впоследствии в беседах вскользь проскакивало недоумение. Оказывается, господин Грудинин П., несколько раз прямо и через приближенных передавал участникам клуба настоятельное требование прекратить любое общение с нашим движением «За совхоз! За людей! За достойное будущее!». Особенное раздражение у несостоявшегося «президента» вызывали наши поездки по храмам Подмосковья, в организации которых принимал активное участие новый акционер — ЗАО «РОТА-АГРО», — цитирует слова депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Александра Баюклина Nation News.

«Эти люди живут в основном в старых домах. В небольших квартирках. И большей частью живут одиноко. Поход в клуб — это ежедневный ритуал. Это знакомые, а для многих — это родные лица за вечерним чайком. Это неспешные разговоры и это еще один день проведенный не в одиночестве. Это чем-то напоминает родной школьный класс, куда все мы в детстве спешили с утра. Помните, школьное утро, минуты перед первым уроком и тепло, которое наполняло класс с приходом каждого из нас? И вот этот класс, класс беспомощных стариков вышвырнули на улицу. Достойный поступок для претендента на пост «Отца нации». Ничего не скажешь», — продолжает Александр Баюклин.

Скорее всего, говорят в поселке, помещение клуба займет управляющая компания «ЗАО Совхоз имени Ленина+».

«Если в помещении клуба организовать магазин или салон красоты, то новое предприятие будет обречено выслушивать от местных жителей упреки. В поселке очень ценят хорошее отношение друг к другу, ценят уважительное отношение к старикам. Вряд ли кто-то захочет, чтобы его бизнес ассоциировался с выселением клуба пенсионеров. Найти арендатора можно только из числа пришлых бизнесменов. Но и они рискуют получить бойкот от местных жителей», — считает психолог, специалист по маркетинговым коммуникациям Елена Севостьянова.