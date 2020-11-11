Ташкент, , 14:51 — REGNUM Компания «Узбекистанские железные дороги» запустит дополнительный рейс на скоростной поезд «Афросиаб» по маршруту Ташкент — Самарканд, сообщили 11 ноября в пресс-службе железнодорожной компании.

На сегодняшний день поезд совершает два рейса в неделю: по субботам и воскресеньям. С 13 ноября будет запущен дополнительный рейс по пятницам. Поезд также будет останавливаться на станции Джизак.

Как сообщало ИА REGNUM, Азиатский банк развития (АБР) выделили Узбекистану кредит в размере $121 млн на модернизацию сети железных дорог в Ферганской долине.

Отметим, «Афросиаб» — это высокоскоростной электропоезд, созданный испанской компанией Patentes Talgo. Поезд получил название в честь древнего царя городища Афросиаб на севере Самарканда.

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