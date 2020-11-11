Челябинск, , 14:46 — REGNUM Возле Челябинска начала работу новая инфекционная больница. Церемония прошла 11 ноября.

Учреждение находится в посёлке Малая Сосновка. Участие в торжественном открытии приняли губернатор региона Алексей Текслер, один из представителей Минздрава РФ и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, клинику начали строить в августе. А уже в начале ноября она была сдана. На строительство потратили 2,5 млрд рублей.

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