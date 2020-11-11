Самара, , 14:43 — REGNUM Обстоятельства несчастного случая, в результате которого погиб сотрудник АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», установлены в Самарской области. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и миграционной политики региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, в г. Самаре 6 августа текущего года маляр АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» во время выполнения своей работы упал с высоты и получил не совместимые с жизнью травмы.

Специалисты установили, что работник нарушил трудовой распорядок и дисциплину труда.

Сообщается, что должностные лица АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» допустили нарушения требований охраны труда.

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