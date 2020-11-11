Белгород, , 14:42 — REGNUM Уголовное дело в части избрании меры пресечения в отношении белгородских бизнесменов Анатолия и Сергея Фуглаевых поступило в производство Мосгорсуда, сообщает 11 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы, размещённые на сайте суда.

Следствие просит заключить предпринимателей под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье 159, ч. 4 (мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщало ИА REGNUM, информация о задержании предпринимателей появилась 11 ноября. По некоторым данным, их подозревают в хищении более 100 млн рублей при возмещении НДС.

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