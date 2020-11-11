Ярославль, 11 ноября 2020, 14:35 — REGNUM В Ярославской области в Переславской центральной районной больнице начался ремонт отделения для приема пациентов с инфекционными заболеваниями, в том числе с COVID-19. Об этом сообщает портал правительства Ярославской области.
В ЦРБ долгое время не было инфекционного отделения, на что неоднократно жаловались жители города. Пандемия помогла сдвинуть решение этого вопроса с мёртвой точки.
Инфекционное отделение займёт бывшее детское отделение, которое переехало в другие помещения, где также был сделан ремонт.
В инфекционном отделении будет 38 коек с санитарными комнатами и душевыми в каждой палате. Сейчас в помещениях ведутся отделочные работы, обустройство вентиляции и кислородных точек. Завершить ремонт планируют в декабре, после открытия там разместят пациентов с COVID-19. Сейчас жители Переславля вынуждены лечиться в других городах региона.
На реализацию проекта направлено около 23 млн рублей из внебюджетных источников.
Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский губернатор снова пообещал Переславлю инфекционное отделение