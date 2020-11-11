Ярославль, , 14:35 — REGNUM В Ярославской области в Переславской центральной районной больнице начался ремонт отделения для приема пациентов с инфекционными заболеваниями, в том числе с COVID-19. Об этом сообщает портал правительства Ярославской области.

Ремонт в Переславской больнице Yarregion.ru

В ЦРБ долгое время не было инфекционного отделения, на что неоднократно жаловались жители города. Пандемия помогла сдвинуть решение этого вопроса с мёртвой точки.

«Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией растет, поэтому необходимо усилить работу существующих инфекционных отделений дополнительными мощностями. Принято решение о капитальном ремонте территориально отделенного здания Переславской ЦРБ и перепрофилировании его с учетом эпидемиологической ситуации под инфекционное отделение», — сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

Инфекционное отделение займёт бывшее детское отделение, которое переехало в другие помещения, где также был сделан ремонт.

В инфекционном отделении будет 38 коек с санитарными комнатами и душевыми в каждой палате. Сейчас в помещениях ведутся отделочные работы, обустройство вентиляции и кислородных точек. Завершить ремонт планируют в декабре, после открытия там разместят пациентов с COVID-19. Сейчас жители Переславля вынуждены лечиться в других городах региона.

На реализацию проекта направлено около 23 млн рублей из внебюджетных источников.

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