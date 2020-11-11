Москва, , 14:40 — REGNUM Заявление гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что пандемия коронавируса вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в здравоохранении, вызвало критику со стороны интернет-сообщества. Пользователи оставили соответствующие комментарии 11 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Сначала верните на прежнее место нормальное определение понятие «пандемия», которое определялось количеством заражённых по всему миру, а не такое какое выдумали в ВОЗ недавно, пролоббировав «Пандемию» от распространённости по территории земного шара — выходит по их утверждённой формулировке, что любая инфекция, вне зависимости от количественных показателей заражённых, теперь считается пандемией», — написал Сергей.

Многие согласились с мнением представителя ВОЗ и отметили, что во всём виноваты чиновники, у которых не получается наладить работу системы здравоохранения. Они отметили также и тот факт, что в России так и не был введён режим чрезвычайной ситуации.

«Конечно, вышло за ЧС, если не справляется система здравоохранения», — пишет Артём З.

Другие выступили с критикой организации ВОЗ. По их мнению, данная структура занимается профанацией и не предлагает руководствам стран реальные меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

«Как всегда ничего не сказано по делу. Одни общие фразы и ахи-вздохи. И ни слова о том, какие же реальные меры необходимо принять государствам, меры, которые действительно будут эффективными. Моё личное мнение — ВОЗ, Врачи без границ, Красный Крест и прочие «благотворительные» организации нужно отправить на свалку. Одни из них сосут деньги из государств и абсолютно ничего по делу не предлагают. Другие финансируются третьими лицами и участвуют в нелегальном трафике людей», — написала пользователь Antonina.

Нашлись и те, кто и вовсе обвинил организацию в обслуживании интересов транснациональных корпораций. Они уверены, что деятельность ВОЗ не отражает интересам обычных людей.

«ВОЗ — организация, обслуживающая интересы транснационального капитала. Трепание языком с целью оболванивания и запугивания трудящихся — часть её холуйских обязанностей перед инвесторами», — считает Мария С.

Напомним, 9 ноября гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что пандемия коронавируса вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в здравоохранении.