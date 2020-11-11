Томск, , 14:34 — REGNUM На следующей неделе власти Томской области могут принять решение по ужесточению направленных против коронавируса мер, которые в настоящее время носят рекомендательный характер. Речь идёт о самоизоляции пожилых людей и переводе на удалёнку 30% рабочих коллективов.

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Как заявил 11 ноября замгубернатора Томской области Иван Деев, если ситуация с распространением коронавируса не поменяется, часть мер, которые сейчас носят рекомендательный характер, станут обязательными.

Деев подчеркнул, что в регионе усиливают волонтёрский корпус, который будет помогать пенсионерам с продуктами питания и медикаментами, передаёт Vtomske.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 ноября в Томской области выявлено 14 565 носителей коронавируса. За весь период в области скончались 134 пациента с COVID-19.

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