Вашингтон, , 14:34 — REGNUM Некоторые пользователи интернет-магазина Amazon продают консоль Xbox Series X по цене $1,3 тыс., что почти в три раза больше рекомендуемой розничной цены. Об этом 11 ноября сообщил портал Game Rant.

Издание подчеркнуло, что эти товары продаёт не сама Amazon, даже если продавцы предлагают бесплатную доставку. Отмечается, что консоли продают по такой цене без каких либо игр и аксессуаров.

Напомним, Xbox Series X поступила в продажу вчера, 10 ноября 2020 года. Ранее Amazon сообщила некоторым пользователям, сделавшим предзаказ новой консоли Microsoft, что они могут получить своё устройство только в конце декабря 2020 года.

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