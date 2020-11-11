Салехард, , 14:34 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 194 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 11 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Из них 16 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов. Остальные: в Ноябрьске — 27, в Салехарде — 14, в Надымском районе — 21, в Муравленко — 19, в Пуровском районе — 10, в Новом Уренгое — 14, в Лабытнанги и Губкинском — по 11.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составил 191 случай.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 11 ноября зарегистрировано 22 633 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 15 648 человек, 169 пациентов с COVID-19 скончались.