Екатеринбург, , 14:31 — REGNUM В Свердловской области скончались ещё девять больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Для сравнения, с 6 по 10 ноября 2020 года власти регистрировали по восемь смертей от COVID-19.

Теперь в регионе подтверждено 856 летальных случаев COVID-19. Всего в России скончались 31 593 человека, у которых выявляли новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в области зафиксировано 39 376 случаев заражения коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале снизилось число тяжелобольных с COVID-19

Читайте развитие сюжета: Свердловские власти допустили ужесточение режима повышенной готовности