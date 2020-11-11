Москва, , 14:28 — REGNUM Текущая методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), основанная на «виртуальной» потребительской корзине Росстата, явно устарела. Даже состав этой потребительской корзины не соответствует рекомендациям ВОЗ, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Безусловно, привязка к медианной зарплате, является более справедливой, чем существующий расчет по потребительской корзине. Новая методика отражает более-менее реальное состояние доходов граждан.

В целом переход к новой методике позволит в какой-то степени сократить разрыв между доходами различных групп населения. Однако, медианная зарплата фактически занижает средний уровень доходов в стране, что может в конечном итоге сохранит значительный разрыв в доходах между самыми бедными и наиболее богатыми слоями населения в России.

Согласно рекомендациям Международной организации труда, минимальный размер оплаты труда должен устанавливаться на уровне не менее 50% от средней зарплаты, в Европейском союзе минимумом является 60% от средней зарплаты.

В России почему-то власти, когда говорят об экономических успехах, оперируют показателями средней зарплаты, которая включает высокие доходы незначительной части населения.

А когда речь идет о выплате пособий и доходах беднейшим гражданам, придумывают механизмы расчетов, позволяющиеся минимизировать расходы на социальную политику.

В целом, предлагаемая методика в совокупности с сохраняющейся привязкой МРОТ к прожиточному минимуму автоматически приведет к росту доли бедного населения в России, которое имеет доходы ниже прожиточного минимума.

В условиях отсутствия адресной поддержки беднейших слоев населения ожидать существенного уровня снижения бедности в ближайшие годы не приходится.

Наряду с повышением МРОТ стоит ожидать и роста размера пособий, исчисляемых исходя из этого показателя.

Вполне возможно, что вслед за изменением методики расчета МРОТ, будет поставлен и вопрос по увеличению штрафов в связи с ростом благосостояния населения.

Среди других сюрпризов в условиях снижения российской экономики может быть расширение числа сотрудников, которых работодатели могут перевести на неполную занятость», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект о новом исчислении минимального размера труда (МРОТ) и прожиточного минимума.

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