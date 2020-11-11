Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM Петербургский парламент в среду, 11 ноября, поддержал в первом чтении осеннюю корректировку бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Заметим, к осенней корректировке бюджета текущего года в Петербурге прибегли впервые за долгое время, на это пришлось пойти из-за пандемии коронавируса.

Согласно проекту, доходы города в 2020 году вырастут до 609,9 млрд, расходы — до 709,5 млрд, дефицит будет сокращен с 111 млрд до 99,6 млрд рублей.

Власти объяснили возможность сократить дефицит тем, что наиболее пессимистичные прогнозы по доходам оправдались не до конца.

За документ проголосовало 40 депутатов из 49-ти, трое высказались против.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЗакСе Петербурга поддержали сокращение дефицита бюджета на 11 млрд рублей