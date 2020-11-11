Тюмень, , 14:24 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 160 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 11 ноября.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 152 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 11 ноября зарегистрировано 15 091 случай заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 9693 человека, 97 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 11 ноября 14 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких, 2297 человек — под медицинским наблюдением.