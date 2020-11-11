Магас, , 14:23 — REGNUM В Ингушетии в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса принято решение о переводе на дистанционную работу части сотрудников. Так, до 1 декабря должны перейти на «удаленку» до 30% штата предприятий. Указ об этом подписал 10 ноября глава субъекта Махмуд-Али Калиматов.

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Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова указала на необходимость ужесточения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции в ряде субъектов РФ, назвав в их числе и Ингушетию.

Ранее глава Ингушетии продлил осенние каникулы до 16 ноября для учащихся 1−4 классов и запретил до 1 декабря несовершеннолетним находиться в местах массового скопления людей без родителей или законных представителей. Кроме того, объявлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями.

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