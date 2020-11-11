Мурманск, , 14:21 — REGNUM В города Мурманской области поступят очередные партии противовирусных средств, которые бесплатно предоставляют больным c COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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С июля 2020 года Минздрав области передал 1 918 упаковок противовирусных препаратов. Их приобрели за счет средств областного бюджета. Очередная закупка лекарственных средств рассчитана на обеспечение городов области.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в мурманской области COVID-19 был подтвержден у 245 жителей региона.