Нур-Султан, 11 ноября 2020, 14:19 — REGNUM Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК) сменила свое название на «Народную партию». Решение принято 11 ноября на XV внеочередном съезде.
Название фракции «Народные коммунисты» в Мажилисе (парламенте) Казахстана изменено на «Халық партияның фракциясы» («Фракция народной партии»). Утвержден также новый устав партии.
Секретарь центрального комитета КНПК Айкын Конуров завил, что ребрендинг партии связан с изменениями в политической и социально-экономической ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 января 2021 года в Казахстане пройдут выборы в Мажилис (нижнюю палату парламента), а также в местные маслихаты (представительные органы власти).