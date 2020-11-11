Москва, , 14:30 — REGNUM В России организован упорядоченный вывоз иностранных граждан в те страны, откуда они прибыли. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы, которая проходила в закрытом для СМИ режиме.

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В настоящее время Россия принимает на работу из-за рубежа только высококвалифицированных специалистов. Они в том числе работают на крупных стройках вахтовым методом.

Оставшиеся на территории РФ мигранты с продлёнными патентами планово вывозятся в свои государства. В основном иностранцы остались в Астраханской, Волгоградской, Самарской областях, Краснодарском крае и Дагестане. Большинство из них — граждане Узбекистана и Азербайджана.

«У нас наладилась плановая работа, по которой мы осуществляем вывоз этих граждан», — приводятся слова Голиковой в стенограмме встречи, посвящённой борьбе с распространением коронавируса.