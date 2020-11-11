Москва, , 14:14 — REGNUM В Москве в зимнее время будут работать открытые ледовые катки, сообщили 11 ноября в оперативном штабе столицы.

В настоящее время режим работы для открытых коньков является обычным, однако его могут изменить в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Крупные ледовые катки, оборудованные на ВДНХ, в Парке Горького, а также на Красной площади, будут работать с учётом ограничений, установленных Роспотребнадзором.

«В случае изменения эпидемиологической ситуации режим работы может быть пересмотрен», — отметили в штабе.