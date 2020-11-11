Москва, , 14:19 — REGNUM В ходе нахождения в СИЗО-5 «Водник» в столице России осужденный по делу о ДТП со смертельным исходом Михаил Ефремов не делал заказов очень дорогих продуктов и не злоупотреблял деликатесами. Об этом 11 ноября сообщил журналистам ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Как напомнил ответственный секретарь ОНК, ранее в СМИ появилась информация о том, что во время пребывания в московском СИЗО-5 «Водник», осужденный актер делал заказы разных деликатесов, «чуть ли не гуся с яблоками из ресторана заказал, а еще «проставлялся» перед сокамерниками, угощая их изысканной пищей».

«На самом деле артист заказывал ровно то же самое, что имеет право заказать любой заключенный через специальную услугу ФСИН», — сказал Мельников.

Также секретарь ОНК указал, что, по его мнению, заявить о том, что Ефремов, находясь в московском СИЗО шиковал — это существенное преувеличение.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября стало известно, что актер Михаил Ефремов, осуждённый за пьяное ДТП, в результате которого погиб человек, этапирован в колонию.