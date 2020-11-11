Москва, , 14:10 — REGNUM Признание словами года «самоизоляции» и «обнуления» корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал доцент Российского государственного социального университета Михаил Гундарин:

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»Прежде всего, замечу, что выбор слова года не есть нечто полностью объективное. Институт Пушкина предлагает свои варианты, а, например, экспертная группа, которую возглавляет известный либеральный филолог Михаил Эпштейн, много лет живущий в США, — совсем другое.

Имеют право. Каждый из нас может организовать такую же экспертную группу из своей семьи и друзей и узнать, что было «словом года» именно для них. Кстати, полезный и интересный был бы опыт!

Как показывают результаты прежних лет, людей задевает и становится «словом года» не столько то, что касается лично их, сколько прогремевшее (во многом благодаря медиа) в широком масштабе. Интересы медиа и бытовые, частные интересы сегодня расходятся всё дальше.

Например, в 2019 году словом года по версии Института Пушкина были «пожары» (имелись в виду и Сибирь, и собор Парижской Богоматери), а в 2018-м — и вовсе «шпиль». Уж не сразу и сообразить, что имелось в виду! И какое дело простым россиянам до Парижа и Солсбери! Поэтому показательным в смысле нашей жизни и круга интересов «слово года» точно не является.

Но так называемая «повестка дня» очевидна. Много шума было вокруг поправок к Конституции. Много — вокруг самоизоляции. Уже через год-два позабудется, о чем речь. Это нормально. Лишь бы такими словами не становились те, которые и правда будут касаться повседневности в негативном плане — «голод», например, или «война».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее доктор филологических наук, научный руководитель проекта «Слово года» Института Пушкина Михаил Осадчий в разговоре с ТАСС назвал «самоизоляцию» и «обнуление» словами 2020 года. Учёные отметили, что исследование проводилось на основе текстов по этим темам: оценивалось, насколько чаще стали употребляться эти слова по сравнению с тремя последними годами.

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