Москва, 11 ноября 2020, 14:08 — REGNUM Корпоративы в московских компаниях, нарушающие санитарно-эпидемиологические ограничения, могут закончиться штрафами. Об этом 11 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.
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При этом могут быть наказаны как организаторы торжественного мероприятия, так и участники.
«Если при проведении корпоративных мероприятий будут нарушены текущие санитарно-эпидемиологические ограничения, заведение, где проводится корпоратив, будет оштрафовано. Также за несоблюдение мер могут быть оштрафованы участники мероприятия», — говорится в информации штаба.