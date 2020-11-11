Архангельск, , 14:06 — REGNUM За минувшие сутки в Архангельской области выявлено 340 новых случаев COVID — 19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Среди вновь заболевших — 99 архангелогородцев, 75 жителей Котласского района, 32 северодвинца, 30 новодвинцев. Новые случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы также в Холмогорском, Устьянском, Красноборском и других районах области.

«Среди новых случаев также четыре завозных: все заболевшие — жители Поморья, вернувшиеся с отдыха в Турции», — сообщили в штабе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет.