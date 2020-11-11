Санкт-Петербург, 11 ноября 2020, 14:11 — REGNUM В Санкт-Петербурге перевели на дистанционную форму обучения учащихся 67 классов различных общеобразовательных учреждений в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.
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По данным на 11 ноября, в Санкт-Петербурге в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыты 12 групп в семи детских садах, на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 67 классов в 30-ти школах.
«Это 0,34% от общего количества классов в городе», — резюмировали в ведомстве.
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Напомним, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 1574 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С 16 ноября в городе вводятся новые ограничения, а ныне действующие продляются до 15 января 2021 года.
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