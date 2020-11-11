Москва, , 14:00 — REGNUM Новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве в этом году проводиться не будет. Об этом 11 ноября сообщили в оперативном штабе столицы.

В штабе ответили на вопросы, связанные с ограничениями по коронавирусу.

«Фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году проводиться не будет в связи с эпидемиологической ситуацией», — говорится в информации.

Также в столице не будут проводить новогодние ёлки. При этом улицы и площади получат новогоднее оформление.