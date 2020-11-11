Ставрополь, , 13:56 — REGNUM Власти Ставропольского края намерены установить очаги распространения коронавирусной инфекции. В этих целях будут проведены эпидемические расследования. Поручение об этом 10 ноября отдал руководителям муниципалитетов губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе заседания координационного совета по противодействию коронавирусу.

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«На этих данных должна строиться вся дальнейшая противоэпидемическая работа. <…> Требуются новые действия для предотвращения распространения коронавируса. И эти действия должны опираться на исследования и цифры», — заявил губернатор.

Владимиров также напомнил об усилении мер предотвращению роста заболеваемости на территории региона, в числе которых он назвал перевод на дистанционную работу половины государственных и муниципальных служащих и продление каникул для школьников.