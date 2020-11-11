Самара, , 13:57 — REGNUM 195 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 18 033 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 15 912 человек. На учете у врачей стоят 158 пациентов.

Сообщается, что за минувшие сутки была зафиксирована смерть четырех пациентов с COVID-19. 66-летняя женщина страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 87-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 40-летняя женщина страдала заболеваниями эндокринной системы. Также скончалась и 64-летняя женщина. Всего по области умерло 336 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что коэффициент летальности в регионе составил 1,86 (в России — 1,72), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил 10,52 (в России — 21,64).

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