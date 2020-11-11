Белград, , 14:21 — REGNUM Посланник президента Сербии и главнокомандующего армией страны Александра Вучича, министр обороны Небойша Стефанович возложил венок на памятник неизвестному герою на Авале по случаю празднования дня перемирия в Первой мировой войне. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

После возложения венка Стефанович внёс следующую запись в мемориальную книгу: «Представ перед склепом героев истории, мы в очередной раз подтверждаем, что память об их храбрости и жертвах в Первой мировой войне выходит за рамки пространства и времени. Мы чтим как наших предков, так и всех жертв этого исторического события и с гордостью вспоминаем победу Сербии и ее народа в освободительной войне. Вы откликнулись на призыв к защите Родины, чести и свободы сербского народа. Покойся с миром, герой, и будь уверен, что ты навсегда останешься образцом самопожертвования и любви к Отечеству. Пусть ваша вечная слава никогда не угаснет!»

Напомним, 11 ноября в Сербии и во многих других странах отмечается день перемирия, в память о том, как в этот день в 1918 году силы Антанты подписали перемирие с Германией и тем самым положили конец Первой мировой войне.