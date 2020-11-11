Москва, , 13:51 — REGNUM Доля бессимптомных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России составляет 31%, заявила 11 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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По её словам, это 1237,5 случаев на 100 тыс. населения.

Также Голикова заявила, что наиболее критичная ситуация с коечным фондом сложилась в 17 регионах страны. Так, более 95% коек заняты в Хакасии, Чувашии, Ивановский области и ЕАО.