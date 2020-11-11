Брянск, , 13:48 — REGNUM Процедуру очистки крови — плазмацитоферез — начали применять для лечения пациентов коронавирусом в Брянской областной больнице №1. Пока это единственное медучреждение, где взяли на вооружение данный метод лечения, сообщили 11 ноября в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

В областную больницу поступают самые тяжёлые пациенты с коронавирусом и хроническими заболеваниями из всех районов области. В практику лечения инфекции медики внедрили плазмацитоферез. Процедура показана не всем больным, но, по словам врачей, эффект от неё бесспорный и её стоит взять на вооружение другим госпиталям региона.

«Применение этого метода даёт определённое снижение смертности пациентов в тяжёлых случаях. Он широко применяется за рубежом и в специализированных госпиталях Москвы. В Брянске он пока впервые освоен только на базе областной больницы № 1», — пояснила врач инфекционного госпиталя облбольницы Марина Архипенкова.

В Брянской области коронавирусом заразились более 14,5 тысячи человек, выздоровели свыше 10 тысяч граждан. Коечный фонд занят на 65%.